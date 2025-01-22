الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 عيار14 بـ2507 جنيهات

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 عيار14 بـ2507 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 21 يناير 2025 10:00 م

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 14 مبلغ 2507جنيهات.

 

أسعار الذهب في مصر


عيار 24 يسجل 4325 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

عيار عيار14 يسجل 2507  جنيهات


الجنيه الذهب 30160 جنيها

من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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