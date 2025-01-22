شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 عيار14 بـ2507 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 14 مبلغ 2507جنيهات.

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4325 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

عيار عيار14 يسجل 2507 جنيهات



الجنيه الذهب 30160 جنيها

من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.