الاقتصاد

أبرزها مع قطر .. القصبي يجري محادثات اقتصادية متعددة في دافوس

0 نشر
واس - دافوس 0 تبليغ

  • أبرزها مع قطر .. القصبي يجري محادثات اقتصادية متعددة في دافوس 1/2
  • أبرزها مع قطر .. القصبي يجري محادثات اقتصادية متعددة في دافوس 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مع قطر .. القصبي يجري محادثات اقتصادية متعددة في دافوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الثلاثاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني.
وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي في جميع المجالات.

استثمار الفرص الاقتصادية

كما عقد القصبي اجتماعات ثنائية مع سفير فرنسا للاستثمارات الدولية باسكال كاجني، ورئيس (مجموعة علي بابا) جاي مايكل إيفانز، والرئيس التنفيذي لـ (أنفوسيس) ساليل باريك، ونائب رئيس (موليس أند كومباني) إريك كانتور.

ورئيس الأسواق العالمية في (باي بال) سوزان كيريري، والرئيس التنفيذي للتجارة الإلكترونية في (DHL) بابلو شيانو.
وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا