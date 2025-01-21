شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مع قطر .. القصبي يجري محادثات اقتصادية متعددة في دافوس والان نبدء بالتفاصيل

استثمار الفرص الاقتصادية

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الثلاثاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني.وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي في جميع المجالات.كما عقد القصبي اجتماعات ثنائية مع سفير فرنسا للاستثمارات الدولية باسكال كاجني، ورئيس (مجموعة علي بابا) جاي مايكل إيفانز، والرئيس التنفيذي لـ (أنفوسيس) ساليل باريك، ونائب رئيس (موليس أند كومباني) إريك كانتور.ورئيس الأسواق العالمية في (باي بال) سوزان كيريري، والرئيس التنفيذي للتجارة الإلكترونية في (DHL) بابلو شيانو.وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030.