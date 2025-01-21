الاقتصاد

دافوس.. وزير الصناعة يبحث تحديات سلاسل الإمداد مع قادة شركات عالمية

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الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة شركات صناعية وتعدينية عالمية، بحثت فرص التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.
وناقشت الاجتماعاتُ الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين السعودي، والتحديات التي تواجه تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة في العالم، والحلول الذكية للتصنيع، إضافة إلى نقل المعرفة والابتكار إلى قطاع صناعة الأغذية بالمملكة.
وزير الصناعة يلتقي قادة شركات صناعية وتعدينية عالمية - واس

المملكة في دافوس

وتضمنت لقاءات الوزير الخريف، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن، ورئيس شركة "جلينكور -Glencore"، الرائدة عالميًا في صناعة المعادن، والرئيس التنفيذي لشركة "بيبسيكو -PepsiCo" لتصنيع الأغذية، وعضو مجلس الإدارة وكبير إداريي قطاع التقنية والاستراتيجية في شركة "سيمنز- Siemens" العالمية.
وزير الصناعة يلتقي قادة شركات صناعية وتعدينية عالمية - واس

وتأتي اجتماعات ولقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رؤساء ومسؤولي شركات القطاع الخاص العالمية، ضمن مشاركته في وفد المملكة بمنتدى دافوس 2025، وتستهدف المشاركة التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار "نعمل لمستقبل مزدهر للعالم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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