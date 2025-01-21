شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. وزير الصناعة يبحث تحديات سلاسل الإمداد مع قادة شركات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

المملكة في دافوس

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة شركات صناعية وتعدينية عالمية، بحثت فرص التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.وناقشت الاجتماعاتُ الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين السعودي، والتحديات التي تواجه تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة في العالم، والحلول الذكية للتصنيع، إضافة إلى نقل المعرفة والابتكار إلى قطاع صناعة الأغذية بالمملكة.وتضمنت لقاءات الوزير الخريف، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن، ورئيس شركة "جلينكور -Glencore"، الرائدة عالميًا في صناعة المعادن، والرئيس التنفيذي لشركة "بيبسيكو -PepsiCo" لتصنيع الأغذية، وعضو مجلس الإدارة وكبير إداريي قطاع التقنية والاستراتيجية في شركة "سيمنز- Siemens" العالمية.وتأتي اجتماعات ولقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رؤساء ومسؤولي شركات القطاع الخاص العالمية، ضمن مشاركته في وفد المملكة بمنتدى دافوس 2025، وتستهدف المشاركة التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار "نعمل لمستقبل مزدهر للعالم".