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شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح يناير بـ3.724 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.724 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا سعوديًا) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
كما بلغت الشريحة الثالثة 1.036 مليار ريال سعودي (مليار وستة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال سعودي (ثمانية وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا سعوديًا) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
صكوك المملكةوبلغت الشريحة الثانية 1.405 مليار ريال سعودي (مليار وأربعمائة وخمسة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي.
كما بلغت الشريحة الثالثة 1.036 مليار ريال سعودي (مليار وستة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال سعودي (ثمانية وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.