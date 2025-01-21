الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 عيار24 بـ4309 جنيهات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 عيار24 بـ4309 جنيهات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 عيار24 بـ4309 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 21 يناير 2025 08:16 م

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 24 مبلغ 4309جنيهات.


أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4309 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها.

من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements