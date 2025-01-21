شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء السيارات والتبغ والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، 2.4%، وصعد قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، 1.4%، 1.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات العقارات، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، 0.3%، على الترتيب، وزاد قطاعا السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، وهبط قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.04%، والعرب على 4.67%، واستحوذت المؤسسات على 17.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 120.4 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 324.9 ألف جنيه، 114.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13121 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة.