شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز دخل شهرى أكثر من 1100 جنيه لمدة 5 سنوات.. أفضل شهادة ادخار تشتريها والان مع تفاصيل الخبر

تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن الدخل الشهرى الثابت لفترات طويلة تمتد إلى 5 سنوات.. وتعد شهادات الادخار بالبنوك من أفضل الأوعية الخالية من المخاطر الخاصة بالتقلبات السعرية للأصول وتطرحها البنوك لتنمية المدخرات الخاصة بالمواطنين.

ويطرح البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية عددا متنوعاً من شهادات الادخار بمدد استثمارية مختلفة تتنوع بين 3 و5 سنوات.

وتمنح الشهادة ذات فترة استثمار 5 سنوات فائدة بمعدل 14.25% ويضاف المبلغ المتحصل من الفائدة شهريا فى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه فى الشهادة تحصل على فائدة شهرية تقدر بنحو 1187 جنيه شهريا لمدة 60 شهرا أى لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء الفترة تحصل على أصل المبلغ المستثمر وهو 100 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالى الفائدة خلال 5 سنوات نحو 71250 جنيه.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

ويتيح استثمار مبلغ 5000 جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 1500 جنيه فى السنة الأولى و1250 جنيه فى السنة الثانية و1000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 3750 جنيه خلال 3 سنوات.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.. ويقدم ”الخليج 365” فى نقاط مختصرة أبرز المعلومات عن هذه الشهادات.

- يمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها

- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها

- عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار

- تعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

- شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.



