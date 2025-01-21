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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 1.25 %، عند 15.768,92 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.38 %، ليستقر عند 1.276,88 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 1.49 % بمجموع 1.098,27 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليار و98 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 802 مليار درهم مغربي.
وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.38 %، ليستقر عند 1.276,88 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 1.49 % بمجموع 1.098,27 نقطة.
البورصة المغربيةفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.94 % بمجموع 14.717,93نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليار و98 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 802 مليار درهم مغربي.