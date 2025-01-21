شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المغربية

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 1.25 %، عند 15.768,92 نقطة.وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.38 %، ليستقر عند 1.276,88 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 1.49 % بمجموع 1.098,27 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.94 % بمجموع 14.717,93نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليار و98 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 802 مليار درهم مغربي.