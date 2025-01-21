شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي.. مؤشرات البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.231 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 198.6 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.7 % ليصل إلى مستوى 29826.58 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 1.3 % ليبلغ 8480.45 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا نحو 1.11 % ليبلغ 11603.24 نقاط.