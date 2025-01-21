الاقتصاد

صعود جماعي.. مؤشرات البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.231 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 198.6 مليار جنيه.
البورصة المصرية - وكالات

البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.7 % ليصل إلى مستوى 29826.58 نقطة.
كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 1.3 % ليبلغ 8480.45 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا نحو 1.11 % ليبلغ 11603.24 نقاط.
البورصة المصرية- أرشيفية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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