شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر: اعتداء أحد المترددين على أحد فروع البنك.. والنيابة تباشر التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بنك مصر فى بيان صحفى، عن وقوع حادث اليوم، الثلاثاء الموافق 21/01/2025، في أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم، حيث قام أحد المترددين على الفرع إثر هياجه بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأديتهم لمهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، مما أدى إلى اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف، هذا وقد استشهد العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



وتابع البنك أنه حرصا على سلامة الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين قد تم اخلاء الفرع على الفور ولم يصب أيا منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك.

وتعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية.