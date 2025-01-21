شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية.. عيار 21 يتحرك الآن في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بشكل محدود منتصف تعاملات اليوم، بحوالي 5 جنيهات، في إطار الحركة الطبيعية في سوق الذهب بمصر، في حين تحرك الذهب العالمي نحو أعلى مستوى في 11 أسبوع، ولم يستجب الذهب في مصر لهذه التطورات نتيجة تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها.

الذهب العالمي يرتفع

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر 2024 عند 2733 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2719 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2708 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

اقترب سعر الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولار للأونصة، ليتحرك في اتجاه صاعد على المدى القصير بداية من 19 ديسمبر الماضي.

بعد أسابيع من التوقعات في الأسواق العالمية حول الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم له في منصبه، جاءت تصريحات ترامب يوم أمس خالية من الإشارة إلى البدء الفوري في زيادة التعريفات الجمركية، لتستنتج الأسواق أنه سيستغرق وقتًا أطول في فرض الرسوم الجمركية.

تسبب هذا في ارتياح في أسواق الأسهم العالمية ولكن التأثير كان سلبي على الدولار الأمريكي الذي انخفض بأكثر من 1% يوم أمس ليساعد سعر الذهب العالمي على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.