شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على الترخيص لشركة جديدة لمزاولة نشاط التقسيط لتصبح رقم 50 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 154 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الترخيص لشركة باي آند جو للتمويل الاستهلاكي، لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقيدها بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (50) لسنة 2025.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما أوقفت قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.

يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي والمعروف باسم شركات التقسيط، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر، قد ارتفعت خلال شهر أكتوبر من عام 2024، للشهر السادس على التوالى، وبلغ إجمالى عدد العملاء 374.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه مقابل 251.8 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضى بنسبة نمو 48.7% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 14.5% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، وبلغ إجمالى عدد العملاء 3.271 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه مقابل 2.812 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 37.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 16.3% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 25.1% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.