شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025.. تحديث لحظى للأسعار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3770 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها.

من المتوقع أن يستقر سعر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير، بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.