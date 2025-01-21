شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة خضراء بختام جلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13121 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة.