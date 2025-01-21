شكرا لقرائتكم خبر عن فى ختام التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2025 يستقر أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع ختام التعاملات بالبنوك المصرية استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق تعاملات اليوم، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى ختام التعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.