الاقتصاد

تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى ختام التعاملات

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تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الثلاثاء، 21 يناير 2025 03:34 م

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.76جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.87جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.84جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.84جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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