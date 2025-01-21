شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالثلاثاء، 21 يناير 2025 03:34 م
ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.76جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.87جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.87جنيه للشراء.
13.81جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي
12.84جنيه للشراء.
13.84جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.84جنيه للشراء.
13.81جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.75جنيه للشراء.
13.81جنيه للبيع.
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