الاقتصاد

الخميس.. إدراج وبدء تداول أسهم «الإتمام الاستشارية» في «نمو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

الخميس.. إدراج وبدء تداول أسهم «الإتمام الاستشارية» في «نمو»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإتمام الاستشارية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس 23/07/1446هـ الموافق 23/01/2025م.
وقالت تداول إن إدراج شركة الإتمام الاستشارية سيكون برمز تداول 9625 وبالرمز الدولي SA168G7KMCH6 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الإتمام الاستشارية، هذا اليوم الثلاثاء 21/07/1446هـ الموافق 21/01/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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