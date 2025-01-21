شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. إدراج وبدء تداول أسهم «الإتمام الاستشارية» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإتمام الاستشارية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس 23/07/1446هـ الموافق 23/01/2025م.
وقالت تداول إن إدراج شركة الإتمام الاستشارية سيكون برمز تداول 9625 وبالرمز الدولي SA168G7KMCH6 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الإتمام الاستشارية، هذا اليوم الثلاثاء 21/07/1446هـ الموافق 21/01/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
وقالت تداول إن إدراج شركة الإتمام الاستشارية سيكون برمز تداول 9625 وبالرمز الدولي SA168G7KMCH6 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الإتمام الاستشارية، هذا اليوم الثلاثاء 21/07/1446هـ الموافق 21/01/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.