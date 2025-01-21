شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إيقاف تداول سهم «رؤوم» لاستكمال إجراءات الانتقال إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إيقاف تداول شركة رؤوم التجارية ابتداءً من يوم الأربعاء بتاريخ 22/07/1446هـ الموافق 22/01/2025م لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول لاستكمال إجراءات الانتقال.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت بتاريخ 06/07/1446هـ الموافق 06/10/2025م الموافقة على طلب شركة رؤوم التجارية الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وإتاحة مستند الانتقال للجمهور.
ونوهت تداول السعودية بإعلان تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت بتاريخ 06/07/1446هـ الموافق 06/10/2025م الموافقة على طلب شركة رؤوم التجارية الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وإتاحة مستند الانتقال للجمهور.
ونوهت تداول السعودية بإعلان تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.