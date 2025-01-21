شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة بنك الرياض يوصي بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأفادت الشركة بإن إجمالي المبلغ الموزع 150 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً.

ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها.

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء التوصية، بناءاً على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة المتوقعة حتى نهاية السنة 2024م، بجلسته المنعقدة، اليوم.وأفادت الشركة بإن إجمالي المبلغ الموزع 150 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً.ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها.