شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع البورصة العالمية.. حركة محدودة فى سعر الذهب اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بشكل محدود قبل قليل، بحوالي 5 جنيهات، في إطار الحركة الطبيعية في سوق الذهب بمصر، في حين تحرك الذهب العالمي نحو أعلى مستوى في 11 أسبوع، ولم يستجب الذهب في مصر لهذه التطورات نتيجة تراجع الدولار.

أسعار الذهب:

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

قفزت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ 11 أسبوع وذلك بعد تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب تنصيبه لولاية ثانية يوم أمس، ليتزايد عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل السياسة الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر 2024 عند 2733 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2719 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2708 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

اقترب سعر الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولار للأونصة، ليتحرك في اتجاه صاعد على المدى القصير بداية من 19 ديسمبر الماضي.