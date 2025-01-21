شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين دكتور محمود محيى الدين زميل أول غير مقيم بمعهد بروكينجز والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد بروكينجز المرموق بالولايات المتحدة الأمريكية على موقعه اختيار الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، زميل أول غير مقيم ببرنامج الاقتصاد العالمي والتنمية.

وأشار المعهد عبر موقعه الإلكتروني إلى الخبرة الكبيرة للدكتور محمود محيي الدين والممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية، حيث يعد أستاذًا للاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأستاذًا زائرًا بالعديد من الجامعات المرموقة في مصر وكوريا الجنوبية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن عمله كمبعوث خاص للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأبرز المعهد المناصب التي تولاها محيي الدين بأكبر مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، حيث تولى منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 والعلاقات الأممية والشراكات، كما يرأس المجلس الاستشاري لشبكة أفريقيا التابعة لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز أفريكا)، والمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والمجلس الاستشاري لمنظمة Africa Capital Hub، فضلًا عن توليه حقيبة الاستثمار بالحكومة المصرية في الفترة بين عامي 2004 و2010.

ونوه المعهد عن انتخاب محي الدين رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية منذ أكتوبر 2022، وانتخابه رئيسًا لجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية في يناير 2023، كما أشار إلى عضويته في المجلس الاستشاري الدولي لكلية إدارة الأعمال بجامعة دورهام، وشغله مناصب في مجلسي إدارة جامعة الجيزة الجديدة وجامعة بنها الأهلية، فضلًا عن رئاسته مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري الدولي لجامعة النيل، والمجلس الاستشاري لمدرسة أبنجهام القاهرة، وانتخابه زميلًا بالأكاديمية العالمية للفنون والعلوم في عام 2024.

ويعد معهد بروكينجز أحد أعرق مؤسسات الفكر والرأي في العالم، ويهتم في المقام الأول بالعلوم الاجتماعية والاقتصاد والتنمية والسياسات الخارجية، مع تقديم التوصيات العملية في هذه المجالات.