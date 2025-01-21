شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يناقش مع شركة آرتشر أفييشن فرص إقامة منشآت تصنيع لها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاء مع آدم جولدشتاين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر أفييشن"، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الطيران.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وموقعها الجغرافي الفريد كمحور للنفاذ لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء ناقش إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة "آرتشر أفييشن" في مصر، بما يعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للطيران والتكنولوجيا ويخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة فرص التعاون بين الشركة والمطارات والبنية التحتية للنقل الجوي في مصر لإدخال الطائرات الكهربائية ضمن منظومة النقل، بما يساهم في تحسين التنقل الحضرى وتقليل الازدحام، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش إمكانيات الاستفادة من تقنيات الشركة المتطورة في الطيران الذاتي والتشغيل المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في مصر من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية والمؤسسات البحثية.