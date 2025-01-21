شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21 يناير2025 في الأسواق تذبذبا ملحوظ، ليتحرك الذهب في مصر ضمن قناة سعرية حدها الأدنى 3760 وحدها الاقصي 3770 جنيها لعيار 21.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4302 جنيها.عيار 21 يسجل 3765 جنيها.عيار 18 يسجل 3228 جنيها.الجنيه الذهب 30120 جنيها.



ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.47%% ليسجل أعلى مستوى عند 3728 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة.

وتنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.

ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى.