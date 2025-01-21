شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة لتأهيل 3000 طالب والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتأهيل الشباب المصرى وفقاً للأسس العلمية والتكنولوجية المتطورة بما يواكب رؤية الدولة المصرية 2030، وفى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة فى إعداد كوادر مؤهلة بالتزامن مع التطور التكنولوجى المستمر فى مختلف المجالات، استقبل الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الرؤى للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وذلك بمقر الاكاديمية بالقيادة الاستراتيجية.

وتناول اللقاء رؤية مستقبلية لإطلاق مبادرة مشتركة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، لتأهيل الشباب خاصة خريجى كليات الحاسبات والمعلومات ليكونوا أكثر تخصصاً واحترافية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء الاحتكاك بالعلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعى وتتضمن المبادرة تأهيل ما بين 2000 إلى 3000 طالب وطالبة متميزين من مختلف المحافظات فى التخصصات التكنولوجية فى مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والالكترونيات والفنون الرقمية، كما تتضمن المبادرة عدة مسارات أكاديمية وهى دبلوم مصغر ودبلوم تخصصى وماجستير العلوم وماجستير مهنى بالاضافة إلى الفاعليات الثقافية والرياضية وبناء الشخصية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المبادرة كونها تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعملية، كما أنها تستهدف التعاون مع الجامعات الدولية وكبريات الشركات العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والأكاديمية العسكرية المصرية، وتعتمد على التفرغ الكامل للبرنامج التدريبى والاقامة الكاملة فى مكان التدريب مما يتيح للشباب من مختلف المحافظات فرصة الالتحاق بالمبادرة.

وحضر اللقاء الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.