الاقتصاد

تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى منتصف التعاملات

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تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:29 م

يقدم الخليج 365 تغطية شاملة لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر صرف الريال.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.76جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.87جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.84جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.84جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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