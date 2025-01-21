شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 21 -1-2025 فى البنوك منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في منتصف التعاملات اليوم متراجعا فقط قرشين، في الشراء وقرشا فى البيع مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.2 جنيه للشراء، 163.3 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 مقابل الجنيه، في منتصف التعاملات كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.1 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.2 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.2 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.8 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.6 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.



