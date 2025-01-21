شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بمشتريات المستثمرين العرب والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 29798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 37059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13098 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 8470 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 11597 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3160 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10707 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وبي اي جي للتجارة والاستثمار.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 633.2 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 2485 سهمًا، 460.6 ألف سهم، 5 أسهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 22 سهمًا، 1.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 2 مليون سهم، 247 ألف سهم، 12.8 ألف سهم، 17 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 125 ألف سهم خزينة، والثانية 170 ألف سهم خزينة.

وأعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد عدد 6.5 مليون سهم، بسعر 0.434 جنيه بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.378%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 22.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 21 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 89%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة 2.55 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 73%.

وحققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، صافي مبيعات بلغت 9.5 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة أكثر من مليار جنيه بنسبة نمو 112%.