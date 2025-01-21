شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار فولكس فاجن تيجوان 2025 زيادة طفيفة طبقا للعرض والطلب بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه وأصبح سعرها الجديد 2 مليون و575 ألف جنيه بدلًا من 2.5 مليون جنيه مصري .

وكشفت الشركة عن السيارة Tiguan 2025 الجديدة التي تقف على المنصة التقنية MQB، كما يتوفر لها برنامج دفع موسع يضم محركات بنزين ومحركات ديزل ونسخ دفع هجين معتدل 48 فولت ودفع هجين Plug-in.

ويغطي برنامج الدفع نطاق قوة يمتد بين 96 كيلووات/130 حصان و200 كيلووات/272 حصان.وتتوفر للسيارة الجديدة بطارية سعة 19.7 كيلووات ساعة، والتي تمتاز بمدى سير كهربائي يصل إلى 100 كلم تقريبا وفقا لمعيار WLTP.

وتتميز السيارة Tiguan الجديدة من خلال الملامح الأنيقة على المقدمة مع الكشافات النحيفة العاملة بتقنية LED، كما يتوفر خيار كشافات IQ.Light-HD-Matrix، مع 38.400 وحدة LED.وتظهر السيارة Tiguan الجديدة بطول 4.539 ملم، وعرض 1.842 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.680 ملم. وتتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 652 و1.650 لترا.وتتألق المقصورة الداخلية بشاشات لمسية أنيقة مع شاشة Head-up، بالإضافة إلى نظام الإضاءة المحيطي ونظام صوتي فائق.