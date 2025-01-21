الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1- 2025 فى سلطنة عمان

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1- 2025 فى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:00 م

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.300 دينار، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في سلطنة عمان:

عيار 24 سجل  33.725 ريال

عيار 22 سجل  30.925 ريال

عيار 21 سجل  29.525 ريال

عيار 18 سجل   25.300 ريال

عيار 14 سجل 19.675 ريال

عيار 12 سجل  16.875 ريال

الاونصة سجلت  1049.200 ريال

الجنيه الذهب سجل 236.125 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2722.71 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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