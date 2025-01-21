شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1- 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.300 دينار، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 33.725 ريال

عيار 22 سجل 30.925 ريال

عيار 21 سجل 29.525 ريال

عيار 18 سجل 25.300 ريال

عيار 14 سجل 19.675 ريال

عيار 12 سجل 16.875 ريال

الاونصة سجلت 1049.200 ريال

الجنيه الذهب سجل 236.125 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2722.71 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.