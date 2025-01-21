الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الثلاثاء، 21 يناير 2025 11:25 ص

تشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر صرف الريال.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.76جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.87جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.84جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.84جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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