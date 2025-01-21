شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025.. وسبب استقرار السعر والان مع تفاصيل الخبر

يعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة ، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.

ومحليا استقر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 21 -1-2025 فى الأسواق، حيث ينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار في مصر ولا سيما في ظل ثبات أسعاره.

فيما ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويصل سعر الطن حاليا لنحو 3200 جنيه ،حيث يستقر حاليا عند متوسط 3 آلاف جنيه للطن وسط توقعات بانخفاض في الأسعار الفترة المقبلة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج، مسجلا نحو 3200 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.