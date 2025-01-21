شكرا لقرائتكم خبر عن يفتح باب الأمل للمنطقة الغربية بالمتوسط.. تعرف على أهم المعلومات البئر نفرتارى والان مع تفاصيل الخبر

خلال الأسبوع الماضى أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن حفر البئر نفرتارى لشركة "اكسون موبيل" ،حيث سيعمل هذا الكشف على فتح باب الأمل للمنطقة الغربية من البحر المتوسط ويشجع الشركات على العمل بها وفيما يلى أهم المعلومات عن هذا الكشف وكانت كالتالى..



1- يقع فى منطقة شمال مراقيا عند عمق مياه 1720 متر فى المنطقة الغربية للبحر المتوسط.

2- أظهرت النتائج بعد تسجيلات الآبار وجود طبقتين أساسيتين حاملتين للغاز فى تكوين الكريتاسى وجاري حساب التقديرات المبدئية لحجم الغاز.

3- هذا البئر يتميز بأنه ليس عميق حيث يصل العمق النهائى لحوالى 2700 متر مما يعطى الأمل فى سهولة وسرعة تنميته، كما أنه قريب من تسهيلات حالية بها سعة لاستقباله.

4- هذا وقد استخدمت "اكسون" جميع التقنيات الحديثة فى الحفر إلى جانب أحدث تطبيق لمعالجة البيانات السيزمية لإثبات وجود الغاز المكتشفة فى هذه المنطقة البكر لأول مرة.