شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 20- 1- 2025.. تراجع المؤشر الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 20-1-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للمحابس، والمهندس للتأمين، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والقاهرة للزيوت والصابون، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وعبور لاند للصناعات الغذائية.

البورصة تربح مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.6 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.64%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 18.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.5 مليون جنيه، 123.2 ألف جنيه، 35.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 41.2 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10771 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1937 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر للفنادق عدد 9170 سهم، 145 ألف سه، 1232 سهم، 1.15 مليون سهم، 30 ألف سهم، 7415 سهمًا، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 137.2 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات المصرية للدواجن، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، وتعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير، وكونتكت المالية القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 200 ألف سهم، مليون سهم، 26.7 مليون سهم، 30 ألف سهم، 300 سهم، 1000 سهم، 353 ألف سهم، 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، 198.6 ألف سهم، 36857 سهمًا، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 15 ألف سهم.

صفقات

أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن بيع المساهم محمد بن ناصر بن جار الله ال جار الله، عدد 2.5 مليون سهم بسعر 0.994 جنيه بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.189% إلى 4.997%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، عن بيع المساهم برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات، عدد 2.7 مليون سهم بسعر 0.259 جنيه بقيمة إجمالية 5.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.99% إلى 5.43%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن شراء المساهم هبة جمال أحمد إبراهيم، عدد 8.7 مليون سهم بسعر 0.59 جنيه بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.47% إلى 5.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم خزينة، والثانية 200 ألف سهم خزينة.

ايجيفرت

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع اعلان عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على حتى نسبة 90% من أسهم شركة سماد مصر ايجيفرت الشركة المستهدفة بالعرض المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة (مقدم العرض) ، وذلك من خلال شراء حتى عدد 5.52 مليون سهم والتي تمثل نسبة 57.5% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر شراء 95 جنيها للسهم، منوهة إلى أن الإعلان المقدم للهيئة لم يتضمن حد أدنى لتنفيذ العرض وذلك وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.



أجواء

أعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، عن تقدم المساهمان أحمد طارق خليل، وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، قد جددا طلبها بإدراج طلبهما بعزل مجلس الإدارة، وتعيين انتخاب مجلس إدارة جديد، بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر انعقادها يوم 4 فبراير المقبل.

فوديكو

أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، عن موافقة مجلس الإدارة على اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على القرار الصادر من محافظة الإسماعيلية بتقدير مقابل تغيير الغرض من زراعي إلى مباني عن المساحة المملوكة للشركة والتي دخلت الحيز العمراني، وإلغاء المطالبة الواردة للشركة في 31 ديسمبر عام 2024 فيما تضمنته من مبالغ تطالب بها المحافظة نتيجة التخطيط العمراني الجديد، والالتزام بمقابل التحسين المقرر بالقانون رقم 222 لسنة 1955 وحالات المثل للأراضي المجاورة للأرض المملوكة للشركة.