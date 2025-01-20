شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين 20-1- 2025 .. وعيار 21 بـ 3760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3760 جنيها.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

- الجنيه الذهب 30080 جنيها.



من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.