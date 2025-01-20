شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات البورصة بجلسة الاثنين على رأسها السيارات بنسبة 2.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، وقفزت قطاعات الخدمات التعليمية، واتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 1.7%، وهبط قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سى أى بى)، وأبو قير للأسمدة، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.6 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.64%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 18.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.5 مليون جنيه، 123.2 ألف جنيه، 35.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 41.2 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10771 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1937 نقطة.