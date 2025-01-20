شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تطلق خدمة مكالمات واي فاي "Wi-Fi calling" لأول مرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وى"، المتخصصة فى مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، عن إطلاقها خدمة إجراء المكالمات عبر الواى فاى ( Wi-Fi calling )، التى تتيح لمستخدمى الهواتف الذكية لشبكة "وي" أو أى شبكة محمول أخرى إرسال واستقبال المكالمات الصوتية بجودة عالية فى ظروف التغطية الصعبة أحيانا داخل المنزل، حيث يتم ذلك بالاعتماد على شبكة الإنترنت المنزلى الثابت المقدم من "وي" وبنفس سعر مكالمة المحمول العادية.

تأتى هذه الخطوة فى إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، بما يلبى احتياجاتهم المتطورة التى تواكب التحول الرقمى الذى تشهده البلاد، وبما يؤكد ريادة الشركة لسوق الاتصالات المصرى.

وتوفر الخدمة اتصالاً سلسا من خلال السماح للمكالمات بالتكامل بين شبكات LTE (4G) وشبكات Wi-Fi دون أى انقطاع، ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية داخل المنزل فى حال كونهم متصلين بالإنترنت المنزلى الثابت عن طريق الـ"واى فاي" باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة من أى شبكة فى مصر، ما يضمن جودة صوت بما يلبى احتياجات العملاء المتطورة.