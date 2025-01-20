شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين.. الجنيه الذهب في مصر يتراجع في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر اخر تطورات في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025 بعد أن تراجع الجنيه الذهب بصورة محدودة، في ظل تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين في السوق المصري

ويتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر ، على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 3080 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.