شكرا لقرائتكم خبر عن سعر قيراط الألماس اليوم 20 يناير 2025.. تفاوت الأسعار بناءً على الجودة والوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - 1 جرام الماس 189,114.98 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر الألماس في مصر:

1- وزن الألماس (القيراط)

يعد وزن الألماس، الذي يُقاس بالقيراط، من العوامل الرئيسية التي تحدد سعره. كلما زاد الوزن، ارتفعت قيمة الحجر بشكل ملحوظ. ولكن العلاقة بين الوزن والسعر ليست خطية، فالأحجار الكبيرة ذات الأوزان العالية تُعتبر أكثر ندرة وتحقق أسعارًا أعلى بكثير.

2- درجة النقاء (Clarity)

يشير النقاء إلى مدى خلو الألماس من الشوائب أو العيوب الداخلية والخارجية. الأحجار التي تتمتع بدرجة نقاء عالية تُعد أكثر قيمة، حيث تعكس الضوء بصورة أفضل مما يزيد من بريقها وجمالها.

3- لون الألماس (Color)

يُصنف الألماس بناءً على درجة لونه، حيث تعتبر الأحجار عديمة اللون (D-F) الأكثر قيمة. أما الأحجار ذات الدرجات اللونية المنخفضة (G-Z)، التي تحتوي على ألوان مرئية، فتكون أقل سعرًا. الألماس النادر ذو الألوان الفاخرة مثل الأزرق أو الوردي يُباع بأسعار مرتفعة جدًا.

4- جودة القطع (Cut)

يُحدد القطع جودة التصميم والزاوية التي يتم صقل الألماس عليها، مما يؤثر بشكل كبير على انعكاس الضوء وبريق الحجر. الأحجار ذات القطع الممتاز (Excellent Cut) تكون أغلى من القطع الأقل جودة.

5- العرض والطلب في السوق المحلي

يؤثر مستوى الطلب المحلي والعالمي على الألماس بشكل كبير. في أوقات زيادة الإقبال على شراء المجوهرات مثل المواسم السياحية أو المناسبات الاجتماعية، قد ترتفع الأسعار.

6- أسعار صرف العملات

يعتمد تسعير الألماس في مصر على أسعار الدولار الأمريكي، حيث يتم استيراده من الأسواق العالمية. تغير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر مباشرة على سعر الألماس في السوق المحلي.

7- الشهادات المعتمدة

الأحجار التي تأتي مع شهادات معتمدة من جهات مثل GIA (معهد الأحجار الكريمة الأمريكي) أو IGI (المعهد الدولي للأحجار الكريمة) تُباع بأسعار أعلى، لأنها تثبت جودة الحجر وخصائصه.

8- التكاليف الجمركية والضرائب

تسهم الضرائب والجمارك المفروضة على استيراد الألماس في رفع أسعاره داخل السوق المصري، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتأمين.

9- الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي

يؤثر التضخم، الأزمات الاقتصادية، والتقلبات السياسية على أسعار الألماس عالميًا ومحليًا، مما ينعكس على السوق المصري.

10- الندرة والتميز

الأحجار النادرة أو التي تمتاز بخصائص فريدة، مثل الألماس ذو الألوان النادرة أو التصاميم المميزة، تحظى بأسعار أعلى من الأحجار التقليدية.

هذه العوامل تجعل من الألماس سلعة فاخرة تتأثر بالكثير من التفاصيل الفنية والاقتصادية، مما يبرز أهمية شراء الألماس من تجار موثوقين معتمدين لضمان الحصول على قيمة حقيقية مقابل السعر.