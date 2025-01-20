شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع الإطار التنظيمي لإطلاق خدمات الاتصال عبر الواي فاي (WiFi calling) في السوق المصري.

ولفت الوزير - خلال كلمته على هامش مراسم توقيع الإطار التنظيمي - إلى أن منتصف العام الحالي سيشهد تغطية كل الطرق السريعة حيث تم تدشن 3000 برج محمول، كما سيتم تغطية قرى حياة كريمة كافة.

وقال وزير الاتصالات إنه تم تصميم حل تقني لإرسال واستقبال المكالمات بشكل أبسط وكفاءة عالية.

وأضاف أنه تم العمل على هذه المنظومة من أكثر من عام بالتشارك مع كل الشركات المحمول العاملة في مصر.



خلال مؤتمر وزارة الاتصالات



مؤتمر وزارة الاتصالات



الاتفاقية



الحضور



مؤتمر وزارة الاتصالات



مؤتمر وزارة الاتصالات



صورة جماعية على هامش الاتفاقية



كلمة الوزير عمرو طلعت

المهندس عمرو طلعت خلال الاتفاقية

مؤتمر وزارة الاتصالات



صورة تذكارية