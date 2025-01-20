الاقتصاد

وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 1/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 2/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 3/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 4/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 5/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 6/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 7/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 8/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 9/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 10/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 11/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 12/13
  • وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: منتصف العام الجارى سيشهد تغطية كل الطرق السريعة بشبكات اتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الإثنين، 20 يناير 2025 03:01 م

شهد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع الإطار التنظيمي لإطلاق خدمات الاتصال عبر الواي فاي  (WiFi calling) في السوق المصري.

ولفت الوزير - خلال كلمته على هامش مراسم توقيع الإطار التنظيمي - إلى أن منتصف العام الحالي سيشهد تغطية كل الطرق السريعة حيث تم تدشن 3000 برج محمول، كما سيتم تغطية قرى حياة كريمة كافة.

وقال وزير الاتصالات إنه تم تصميم حل تقني لإرسال واستقبال المكالمات بشكل أبسط وكفاءة عالية.

وأضاف أنه تم العمل على هذه المنظومة من أكثر من عام بالتشارك مع كل الشركات المحمول العاملة في مصر.

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (1)
خلال مؤتمر وزارة الاتصالات 

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (2)
مؤتمر وزارة الاتصالات 

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (3)
الاتفاقية

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (4)
الحضور

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (5)
مؤتمر وزارة الاتصالات

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (6)
مؤتمر وزارة الاتصالات 

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (7)
صورة جماعية على هامش الاتفاقية

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (8)
كلمة الوزير عمرو طلعت

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (10)

المهندس عمرو طلعت خلال الاتفاقية 

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (12)

مؤتمر وزارة الاتصالات 

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (13)
صورة تذكارية

 

مؤتمر وزارة الاتصالات (15)
وزير الاتصالات

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements