شكرا لقرائتكم خبر عن دليل استخدام خدمة الاتصال عبر الواي فاي للتخلص من ضعف الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

تعد خدمة الاتصال عبر الواي فاي Wi-Fi Calling من التقنيات الحديثة التي تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام شبكة الواي فاي، مما يعزز جودة الصوت ويوفر حلا مساعدا للمناطق التي تعاني من ضعف الإشارة، إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الخدمة، إليك الخطوات اللازمة لتفعيلها:

تأكد من دعم جهازك للخدمة



قبل البدء، تحقق مما إذا كان هاتفك يدعم ميزة الاتصال عبر الواي فاي. يمكن العثور على هذه المعلومات في إعدادات الهاتف أو على موقع الشركة المصنعة للجهاز.

تحقق من توافر الخدمة لدى شركة الاتصالات



بعض شركات الاتصالات تقدم هذه الخدمة ضمن باقاتها. قم بالتواصل مع خدمة العملاء أو تفقد تطبيق الشركة لمعرفة ما إذا كانت الخدمة متاحة لرقمك.

تفعيل الميزة من إعدادات الهاتف

أجهزة آيفون:

فتح الإعدادات، ثم اختر "الهاتف"، واضغط على "الاتصال عبر الواي فاي"، وفعّل الخيار.

أجهزة أندرويد:

اذهب إلى الإعدادات، واختر "الشبكات" أو "الاتصالات"، ثم ابحث عن خيار "الاتصال عبر الواي فاي" وقم بتفعيله.

بعد التفعيل، حاول إجراء مكالمة أثناء اتصالك بشبكة واي فاي قوية للتأكد من أن الخدمة تعمل بكفاءة.

كذلك تأكد من استخدام شبكة واي فاي مستقرة لضمان جودة المكالمات.