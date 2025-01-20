شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 20-1-2025 أمام الجنيه بختام التعاملات فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 20-1-2025 تراجعا مستمرا منذ الساعات الأولى من تعاملات اليوم وحتى غلق التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع .

وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و 50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و 50.37 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى البنوك بعد غلق تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.