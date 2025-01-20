شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقع بروتوكول لإطلاق دورات حول الاستثمار الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

وقعت البورصة المصرية مع وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

جرى التوقيع في المقر الرئيسي للبورصة بوسط البلد، القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والبورصة.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية: يأتي توقيع هذا البروتوكول انعكاسا لإيماننا العميق بأهمية تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسائر مؤسسات الدولة وبالأخص مع تلك التي تعمل على خدمة المجتمع عن طريق رفع مستويات وعي وكفاءة أعضائها والمتعاملين معها، والعمل على إدماج كافة فئات المجتمع المصري للمشاركة في توزيع عوائد التنمية الاقتصادية.

وأضاف الشيخ: سوف نعمل سويا على التعاون بين الطرفين لتقديم دورات تثقيفية لكافة العاملين بالمجال الرياضي للمؤسسات الرياضية وكذا إطلاق مبادرة وطنية تحت عنوان "البورصة للجميع"، موجهة لأعضاء الأندية الرياضة ومراكز الشباب للتعريف بالبورصة وزيادة الوعي المالي وتعزيز الاستثمار الرياضي، كما سنعمل على نشر ثقافة الإدخار والاستثمار في البورصة المصرية مع التدريب العملي والنظري على التداول.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع حيوي وفاعل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف "صبحي"، عن تطلعات الوزارة نحو دور أكبر بالتعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، حيث يجري العمل على مشروع وطني ضخم يسهم في دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم.

كما وجه الوزير الشكر لاتحاد الفعاليات الرياضية على دوره المحوري في البروتوكول المشترك مع البورصة، مشيدًا بكونه أحد الاتحادات المستحدثة التي تضم نخبة من الكوادر المتميزة، والتي تتبنى فكرًا اقتصاديًا متطورًا في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أشرف صبحي، أن الدولة المصرية تدعم الشباب بكافة الوسائل الممكنة، إيمانًا بأهمية تمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب الاقتصادية للرياضة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

يذكر أن الفعاليات تضمنت إطلاق دورات تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي، ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي المصري.