شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تغطية جميع قرى مشروع "حياة كريمة" بخدمات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توفير تغطية شبكات المحمول لكل الطرق السريعة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تغطية كل كل قرى مشروع "حياة كريمة" بمراحله الثلاثة، بحلول منتصف عام 2025، يأتي ذلك نتيجة نجاح شركات المحمول في إنشاء أكثر من 3 آلاف برج خلال عام 2024، ومن المخطط الاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ أبراج المحمول خلال الأعوام المقبلة لضمان تقديم تغطية ذات كفاءة عالية في جميع أنحاء الجمهورية.

قال الوزير، إن الآونة الأخيرة شهدت إطلاق حزمة التيسيرات شملت خدمات الجيل الخامس تلاها إطلاق خدمة الشريحة الافتراضية، وتطوير خدمة تلقي المواطنين المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطن، وكذلك علمنا على تسريع إنشاء أبراج المحمول، خاصة بعد توجيه حصيلة غرامات شركات المحمول إلى بناء أبراج جديدة لتوسيع نطاق التغطية.

وأعلن عمرو طلعت، عن إطلاق خدمة إمكانية إجراء مكالمات التليفون المحمول من خلال شبكة الإنترنت الثابت "واي فاي كولينج"، لحل تحدي ضعف التغطية في الأماكن المغلقة لا سيما في الأدوار السفلية في الشوارع الضيقة أو المباني ذات الارتفاعات الشاهقة، والتي تواجه صعوبة تقنية في توفير خدمات شبكات المحمول.

قال "طلعت"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عصر اليوم الإثنين، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القرية الذكية، إن وزارة الاتصالات تعاونت مع شركات المحمول الأربعة لتصميم حل تقني يمكن من خلاله استقبال أو إجراء مكالمات تليفونية للمحمول عبر شبكة الإنترنت الثابت، وبالتالي توفير التغطية للمواطنين في الأماكن المغلقة لتمكينهم من استقبال وإرسال المكالمات بشكل أسهل وأبسط وبكفاءة عالية.

ووجه عمرو طلعت، الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عمله على مدار عام كامل للانتهاء من منظومة "واي فاي كولينج"، والتي واجهت تحديات خلال فترة الإعداد، ولكن بالتعاون مع شركات المحمول الأربعة تم تذليل هذه التحديات، كما وجه الشكر لشركات المحمول على دورهم في تقديم الخدمة للمستخدمين.



مؤتمر وزارة الاتصالات (1)



مؤتمر وزارة الاتصالات (2)



الاتفاقية



الحضور



مؤتمر وزارة الاتصالات



مؤتمر وزارة الاتصالات



صورة جماعية على هامش الاتفاقية



كلمة الوزير عمرو طلعت

المهندس عمرو طلعت خلال الاتفاقية

مؤتمر وزارة الاتصالات



صورة تذكارية