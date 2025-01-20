شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون طن يوريا و1.2 مليون طن أمونيا.. "موبكو" أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

يعد مجمع شركة موبكو لإنتاج الأسمدة أكبر منشأة صناعية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في مصر، حيث جاءت المهندس كريم بدوي إلى أن الثقة الكبيرة فى قدرات موبكو ومنظومة عملها اهلتها لشراكة وتعاون مع اثنين من أكبر الشركات العالمية فى الطاقة الخضراء وهما سكاتك ويارا النرويجية فى المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء كمشروع فريد ويمثل نقلة نوعية للشركة وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى.

1-مجمع موبكو، يقوم بتوفير 30% من احتياجات السوق المحلى من أسمدة اليوريا علاوة على التصدير للأسواق الأوروبية و فتح اسواق جديدة فى افريقيا والأمريكتين للمساهمة فى توفير النقد الأجنبى للاقتصاد القومى.

2- كما يوفر 60% من احتياجات السوق المحلى من الأمونيا من خلال بيع الفائض من إنتاج الأمونيا محلياً بعد استخدامه كمنتج وسيط فى التصنيع و تصدير باقى الكميات للأسواق العالمية.

3- إجمالى الطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع نحو 2 مليون طن يوريا و1.2 مليون طن أمونيا.

4- استغلال الشركة للغاز الطبيعى فى زيادة إنتاجها له مردود كبير وعائد على الاقتصاد المصرى من حيث توفير طن الأسمدة بتكلفة أقل من الاستيراد بفارق كبير وتحقيق دخل دولارى من التصدير، وهو ما يشير بدوره إلى تحقيق أكبر عائد اقتصادى جراء استخدام كل وحدة من الغاز الطبيعى كمدخل أساسى فى الإنتاج.

5- نجاح موبكو في إضافة منتج جديد بعد الانتهاء من احدث وحدة انتاج بالشركة لمادة محلول اليوريا ADBlue بتركيز 32.5% بطاقة 20 الف طن سنوياً ، والتي يتزايد الطلب عالمياً عليها لإستخدامها في تقليل الانبعاثات الضارة من محركات الديزل .

6- الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية في مقدمة اولوياتها لتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق الأوروبية ، خطة العمل لتطوير ورفع كفاءة المصانع و زيادة الطاقة الإنتاجية مع خفض البصمة الكربونية والتحول للإنتاج الاخضر بما يعزز من تنافسية الشركة في الأسواق الأوروبية التي تطبق من العام القادم اشتراطات جديدة تدعم توريد المنتجات منخفضة الكربون إليها .

7- حققت موبكو أكثر من 19 مليون ساعة عمل آمنة دون اصابات منذ عام 2018 وحتي الان منها أكثر من 4 مليون ساعة عمل آمنة في 2024 .

8- نجحت في خفض انبعاثات تقدر بنحو 25 الف طن سنويا وترشيد الاستهلاك من الطاقة بنسبة 2% والمياه بنسبة 10%، وتعد اول شركة تطبق نظام الرصد البيئي الذاتي للمداخن ، كما تمتلك وحدة zld لحماية البيئة من مياه الصرف الصناعي بإعادة المعالجة والاستخدام، وتستهدف العام القادم التوسع في قدرة الطاقة الشمسية في مبانيها الي ٤ ميجاوات.

9- العمل التكاملى الجارى مع وزارة الكهرباء لزيادة استخدام الطاقات المتجددة وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل والمتنوع سيكون له تأثير إيجابى على طموح مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقات الخضراء، وكذلك على صناعة الأسمدة والبتروكيماويات التى ستستفيد من كميات الغاز الطبيعى التى تم توفيرها فى التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى، ومن ثم زيادة عوائد الإنتاج والتصدير لصالح الاقتصاد.

10- الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمصانع للبتروكيماويات اولوية تعمل عليها الوزارة فى إطار محاور استراتيجية عملها.

11- تأكيدات الوزير على إعطاء كامل الدعم من الوزارة لشركة موبكو فى خططها الاستثمارية والتوسعية ومساعدتها فى تذليل العقبات، بالإضافة إلى دعمها فى فتح اسواق جديدة خارجياً لتصدير منتجاتها بالاستفادة من سياسة تعظيم التكامل الاقليمى والتعاون الدولى التى تنتهجها الوزارة.