شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الإثنين 20 -1- 2025 فى البنوك المصرية.. بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ينشر موقع الخليج 365 سعر الدولار خلال الساعات الأولى من تعاملات، يوم الإثنين 20-1-2025، كما يقدم خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسحل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.28 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.31 جنيه للشراء.

50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

50.36 جنيه للشراء

50.45 جنيه للبيع