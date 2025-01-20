شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الوطنية تحقق فائضا يصل إلى 714 مليون دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

حققت صادرات مصر الوطنية فائضا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تجاوز حد الـ4 مليارات دولار في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي صادرات مصر الوطنية سجلت نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 3 مليارات و353 مليون دولار في شهر أكتوبر المناظر له في العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 714 مليون و698 ألف دولار.

وأضافت البيانات، أن صادرات السلع تامة الصنع لعبت دورا كبيرا في زيادة صادرات مصر من الوطنية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و841 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 92 مليون و922 ألف دولار، يليها صادرات السلع نصف المصنعة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 291 مليون و868 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من الوقود والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 472 مليون و118 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 297 مليون و418 ألف دولار.