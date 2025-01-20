شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات زيادة أسعار شركات إعادة التأمين وتأثيرها على السوق.. ماذا تعرف عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

توقع كثير من الخبراء ان تقوم شركات إعادة التأمين العالمية برفع أسعار إعادة التامين، الأمر الذى يلقى بظلاله على الأسواق المحلية ويتسبب معه بالتبعية فى رفع أسعار وثائق التأمين فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب حجم الخسائر الكبير التى لحقت بتلك الشركات من جراء حادث حرائق لوس انجلوس، حيث إنه إذا ارتفعت أسعار إعادة التأمين بسبب حوادث كبرى، ينعكس ذلك على الشركات المحلية التي بدورها سترفع أسعار وثائق التأمين لتغطية التكاليف المتزايدة.

ويعتبر إعادة التأمين بمثابة التأمين الذي تشتريه شركة التأمين من شركة تأمين أخرى لتفصل نفسها (جزئيًا على الأقل) عن خطر المطالبات الكبيرة، حيث تدفع شركة التأمين جزءًا من أقساط التأمين التي تحصل عليها من المومن عليهم لشركة إعادة تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءًا من الخسائر، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المؤمن عليه إلى شركة التأمين التي تدفع له تعويض علي الخسارة، وبالتالي شركة التأمين تطالب شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهم.

وإعادة التأمين عبارة عن تحويل جزء أو كل الأعمال التأمينية التى تتعاقد عليها شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى (إعادة تأمين)، وتعد قيمة مبلغ التأمين الذى تحتفظ به الشركة الأولى تحت مسمى الاحتفاظ، أما الشركة الثانية (إعادة التأمين) تحت مسمى المتنازل عنه.

وتساعد إعادة التأمين فى زيادة المقدرة الاكتتابية لشركة التأمين، حيث تتمكن شركة التأمين عند إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات التى تزيد عن حد احتفاظها، ثم إعادة التأمين لدى مؤمن آخر بالحد الزائد.

كما تسهم فى استقرار الأرباح، حيث يمكن إعادة التأمين من التقليل من آثار التقلبات الكبيرة فى النتائج المالية لشركة التأمين بسبب التغيرات فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية التى تتعرض لها البلد المؤمن به لدى شركة التأمين، وتقليل مخصص الاقساط غير المكتسبة حيث تقلل عملية إعادة التأمين من حجم مخصص الأقساط المكتسبة المطلوب بموجب القانون.

وتقدم إعادة التامين الحماية ضد الخسائر حيث تقدم عملية إعادة التأمين حماية وتقليل لخسائرها حين تعرضها لخسائر، حيث يدفع معيد التأمين جزاء أو كل الخسائر التى تتعدى حد احتفاظ الشركة، وأيضا التراجع عن تأمين أنواع معينة، حيث يتيح إعادة التأمين نقل التزامات المؤمن عن التأمين السارى إلى متعهد آخر ويظل المؤمن مسئولا عن تغطية مالى الوثائق، وكذلك الحصول على نصائح ومساعدة معيد التأمين حيث يقدم معيد التأمين مساعدات تتعلق بالتسعير وحدود الاحتفاظ وغطاء الوثيقة.

والأهم ان إعادة التأمين تساعد على حماية شركات التأمين من الإفلاس، لأن الشركة إذا قامت بالتأمين على خطر كبير فإنها ربما تتعرض للإفلاس عند وقوع الخطر، ولكن عندما تقوم بإعادة التأمين على ذلك الخطر لدى واحدة أو أكثر من شركات إعادة التأمين، فإن شركات إعادة التأمين ستقوم كل منها بتسديد نسبه معينة من الخسارة تعادل النسبة التى قبلت إعادة تأمينها، ومن خلال هذه العملية ستكون شركة التأمين فى وضع آمن.

وتنقسم طرق إعادة التأمين إلى اتفاقيات تأمين نسبية، واتفاقيات تأمين غير نسبية الأولى تعمل على تحديد الحصة التى تريد أن تتحملها الشركة من حجم التأمين، وتسند الرصيد المتبقى إلى معيد التأمين، وهنا يتم الاستناد على أكثر من معيد تأمين، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة بالتناسب بين شركة التأمين أو شركات إعادة التأمين، أما الاتفاقيات غير النسبية فترتكز على الحصة التى تريد شركة التأمين أن تتحملها من الخسائر.