شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الأحد 19 - 1 – 2025.. التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في التعاملات المسائية؛ ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19-1-2025 في البنك الأهلي المصري. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

وجاءت الأسعار كالتالي:سعر الدولار اليوم 50.3 جنيه للشراء. 50.4 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم 51.63 جنيه للشراء. 52.06 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 61.17 جنيه للشراء. 61.70 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم 162.20 جنيه للشراء. 163.42 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم 13.36 جنيه للشراء. 13.43 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.68 جنيه للشراء. 13.72 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم

سعر الريال القطري اليوم 12.76 جنيه للشراء. 13.82 جنيه للبيع.

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