شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 19-1-2025 فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد في الأردن ، حيث سجل عيار 18 مبلغ 46.300 دينار، ويعد سعر الذهب في الأردن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 61.700 دينار

عيار 22 سجل 56.500 دينار

عيار 21 سجل 54.000 دينار

عيار 18 سجل 46.300 دينار

عيار 14 سجل 36.000 دينار

عيار 12 سجل 30.800 دينار

الاونصة سجلت 1918.700 دينار

الجنيه الذهب سجل 431.800 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2702.38 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.