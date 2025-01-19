شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 19-1-2025.. ارتفاع جماعي للمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وبريميم هيلثكير جروب، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأسمنت سيناء، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.2%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 15.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 15 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 67.7 مليون جنيه، 158.1 ألف جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 36947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11449 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10847 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر للفنادق عدد 249.3 ألف سهم، 14.1 ألف سهم، 1000 سهم، 9916 سهمًا، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 15 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 2.3 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات المصرية للدواجن، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومستشفى كليوباترا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 200 ألف سهم، 11.6 مليون سهم، 52.7 ألف سهم، 2000 سهم، 500 ألف سهم، 25 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 90 ألف سهم.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقاري، عن بيع المساهم أشرف كمال جبرة يوسف، عدد 666.5 ألف سهم بسعر 2.207 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.5449% إلى 3.697%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 999.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 56.56%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 227.1 مليون جنيه مقارنة مع 137.8 مليون جنيه بنسبة نمو 64.79%.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 528 مليون جنيه مقابل 462.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 314.1 مليون جنيه مقارنة مع 281.1 مليون جنيه بنسبة نمو 12%.

في نفس الصدد أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، نتائج الأعمال عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر عام 2024، وحققت الشركة إيرادات بلغت 590.6 مليون جنيه مقابل 391.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 298.9 مليون جنيه مقارنة مع 220.7 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة جولدن بيراميدز بلازا، عن تحقيق الشركة إيرادات نشاط بلغت 70.4 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 76.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 45.9 مليون دولار مقارنة مع 13.6 مليون دولار.